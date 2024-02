US-Senat billigt Milliardenhilfen für die Ukraine

70 der 100 Senatoren stimmten dafür, 29 dagegen. Zur Freigabe der Mittel ist allerdings auch die Zustimmung des Repräsentantenhauses nötig, diese gilt als fraglich. In der zweiten Kammer des US-Kongresses stellen die Republikaner die Mehrheit, im Senat hauchdünn die Demokraten von US-Präsident Joe Biden.

Lesen Sie dazu auch: Ausbleiben der US-Militärhilfe könnte dramatische Folgen für Kiew haben

Biden versucht seit Monaten, neue Milliardenhilfen für Kiew durch den Kongress zu bringen. Die Republikaner von Ex-Präsident Trump blockieren das, zeigten aber zuletzt zumindest im Senat etwas Bereitschaft, sich zu bewegen. Mit einem komplizierten Manöver versuchen die Demokraten nun die Republikaner umzustimmen.

Erleichterung in der Ukraine

In der Ukraine zeigt man sich bereits erleichtert: Präsident Selenskyj bedankte sich umgehend beim US-Senat. "Uns in der Ukraine hilft die fortgesetzte US-Unterstützung dabei, Menschenleben vor dem russischen Terror zu retten", schrieb Selenskyj. "Die amerikanische Hilfe bringt den gerechten Frieden in der Ukraine näher und stellt die globale Stabilität wieder her", fügte er hinzu.

Das US-Paket sieht neben den 60 Milliarden Dollar für die Ukraine 14 Milliarden Dollar an Kriegshilfen für Israel vor, acht Milliarden für Taiwan, 9,2 für den Gazastreifen.

