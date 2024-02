Ausbleiben der US-Militärhilfe könnte dramatische Folgen für Kiew haben

Noch will es keine Seite richtig ernst nehmen. Gestern zitierten ukrainische wie russische Medien in seltener Eintracht einen Artikel der New York Times, wie die Biden-Administration trotz des im US-Kongress klemmenden Rüstungshilfspakets die Ukraine weiter unterstützen könnte: durch umfassenden Waffenaustausch mit den Europäern oder durch die mehr oder weniger freiwillige Finanzierung von US-Waffen für die Ukraine durch die Europäer.