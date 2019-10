Thüringen: CDU geht auf Ramelows Linkspartei zu

CDU-Landeschef Mike Mohring ist jedoch zuvor auf die siegreiche Linkspartei unter Ministerpräsident Bodo Ramelow zugegangen: "Mir sind stabile Verhältnisse wichtiger für das Land, als dass es nur um parteipolitische Interessen geht", so Mohring. Sein Vorgehen werde er nicht von Vorgaben der Bundes-CDU abhängig machen.

Ministerpräsident Ramelow sagte, er werde mit allen Parteien sprechen – außer mit der rechtspopulistischen AfD. Die Regierungsbildung in Erfurt gestaltet sich kompliziert, da die bisherige Koalition (Linke, SPD, Grüne) ihre Mehrheit verloren hat. Einer Vierer-Koalition aus CDU, SPD, Grünen und FDP fehlt ebenfalls die Mehrheit. Da keine der im Landtag vertretenen Parteien mit der AfD kooperieren will, führt an einer Zusammenarbeit mit der Linkspartei kein Weg vorbei. Denkbar für die CDU wäre etwa die Tolerierung einer Minderheitsregierung unter Führung der Linken.