Tausende Exil-Iraner demonstrieren in Deutschland

Massenproteste in Berlin.

Aufgerufen hatte der sogenannte Nationale Widerstandsrat Iran, der am Samstag von mehreren Zehntausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern sprach. Mit Hunderten Bussen sollen sie demnach aus ganz Deutschland nach Berlin gereist sein. Sprechen sollten auf der Veranstaltung auch Bundestagsabgeordnete. Der Protest richtet sich dem Widerstandsrat zufolge gegen die klerikale Führung in dem Land. Zahlreiche Menschen schwenkten die vorrevolutionäre iranische Staatsflagge.

Im Iran waren am Freitag rund 61 Millionen Menschen aufgerufen gewesen, einen neuen Regierungschef zu wählen. Irans politisches System vereint seit der Revolution von 1979 republikanische und auch theokratische Elemente. Freie Wahlen gibt es jedoch nicht: Das Kontrollgremium des Wächterrats prüft Kandidaten stets auf ihre Eignung. Eine grundsätzliche Kritik am System wird nicht geduldet, wie die Niederschlagung von Protesten in den vergangenen Jahren zeigte.

Bild: RALF HIRSCHBERGER (AFP)

Der Nationale Widerstandsrat Iran entstand 1981 aus den sogenannten Volksmudschahedin. Die Exil-Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, das Herrschaftssystem im Iran zu stürzen. Die Organisation ist jedoch umstritten und wird innerhalb und außerhalb des Iran auch von Oppositionellen größtenteils abgelehnt. Im Iran ist die Gruppe verboten.

