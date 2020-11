Supreme Court auf Antrag Trumps aktiv geworden

Wie US-Medien am Freitagabend (Ortszeit) berichteten, hat der konservative Höchstrichter Samuel Alito angeordnet, dass umstrittene spät eingelangte Briefwahlstimmen in Pennsylvania getrennt gezählt und aufbewahrt werden sollen. Beobachter werteten dies als Hinweis, dass diese Stimmen annulliert werden könnten.

Die Entscheidung war von der republikanischen Partei des nach einem Zwischenergebnis zurückliegenden Amtsinhabers Donald Trump angefordert worden. Sein demokratischer Herausforderer Joe Biden lag am Freitagabend um 19.491 Stimmen vor Trump, dürfte den Vorsprung aber noch wesentlich ausbauen. Laut den Behörden in Pennsylvania ist die Zahl der spät eingelangten Briefwahlstimmen geringer als erwartet. Bis Freitagnachmittag wurden in Pennsylvania noch Briefwahlstimmen angenommen, sofern sie den Poststempel vom Dienstag, dem Wahltag, tragen.

