Selenskyj will "Siegesplan" am 12. Oktober präsentieren

Er wolle den Plan bei dem nächsten Treffen der sogenannten Ramstein-Kontaktgruppe vorlegen, schreibt Selenskyj am Samstag auf Telegram. Er beinhalte klare und konkrete Schritte für ein gerechtes Ende des Krieges. Er hatte bereits zuvor von einem solchen Plan gesprochen, Details aber nicht veröffentlicht.

Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland findet in einer Woche ein Ukraine-Gipfel statt, zu dem US-Präsident Joe Biden lädt. Bei dem Treffen der US-geführte Kontaktgruppe zur Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine will Biden die Bemühungen der mehr als 50 Länder koordinieren, die Kiew in ihrem Abwehrkampf unterstützten, hatte das Weiße Haus mitgeteilt.

Bei einem USA-Besuch im vergangenen Monat hatte Selenskyj seinen Plan sowohl Präsident Biden als auch den beiden Präsidentschaftskandidaten, Kamala Harris und Donald Trump überreicht. Er beinhalte einige produktive Vorschläge, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums. Das "Wall Street Journal" berichtete jedoch unter Berufung auf US-Vertreter, es handle sich lediglich um die bekannten ukrainischen Forderungen nach mehr Waffen und nach der Erlaubnis, Raketen mit längerer Reichweite einsetzen zu dürfen. Eine umfassende Strategie enthalte es nicht.

