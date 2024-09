Raketenangriff in der Ukraine: Mehr als 40 Tote

Folgenreiche russische Angriffe in der Ukraine (hier ein Bild aus Kiew)

Das Ziel des Angriffs war offenbar ein militärisches Ausbildungszentrum in der 300.000-Einwohner-Stadt. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurden jedoch "eine Bildungseinrichtung und ein benachbartes Krankenhaus" in Poltawa von zwei Raketen getroffen.

In der Stadt Saporischschja im Süden des Landes schlugen am Montagabend Geschosse ein und töteten zwei Menschen. Ein Opfer sei ein achtjähriger Bub, schrieb Gebietsgouverneur Iwan Fedorow. Kurz zuvor hatte sich Präsident Selenskyj in der frontnahen Stadt mit dem niederländischen Premierminister Dick Schoof getroffen.

US-Langstreckenraketen für Kiew?

In den USA soll unterdessen demnächst eine Vereinbarung über die Lieferung von Marschflugkörpern mit großer Reichweite an die Ukraine beschlossen werden. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider. Diese Raketen könnten bis weit ins russische Hinterland eingesetzt werden. Allerdings müsse die Regierung in Kiew noch mehrere Monate auf die Raketen warten, da die USA vor einer möglichen Lieferung noch technische Probleme lösen müssten, teilen mehrere US-Insider mit. Die Entscheidung solle im Herbst mitgeteilt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper