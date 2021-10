NRW: Hendrik Wüst folgt auf Armin Laschet

Der bisherige Verkehrsminister des Bundeslandes wurde am Mittwoch in einer Sondersitzung des Landtags mit 103 Ja-Stimmen zum Nachfolger von Armin Laschet gewählt. Wüst übertraf damit bei der geheimen Abstimmung die notwendige Mehrheit von 100 Stimmen. Die Abstimmung war mit Spannung erwartet worden, da die CDU/FDP-Koalition im Landtag nur eine Stimme Mehrheit hat.

Der Wechsel an der Regierungsspitze erfolgt knapp sieben Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Laschet, bei der deutschen Bundestagswahl Kanzlerkandidat der Union, ist seit Dienstag Bundestagsabgeordneter. Der 60-Jährige hatte eine Rückkehr nach NRW – unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl – ausgeschlossen.

Das größte Handicap des verheirateten Vaters einer Tochter: Auch nach jahrelanger politischer Tätigkeit in NRW in unterschiedlichen Funktionen ist der 46-Jährige aus dem Münsterland selbst in seinem Heimatland weitgehend unbekannt, wie eine Umfrage ergab. Seine meist etwas abgehackt vorgetragenen Reden haben den Wirtschaftsliberalen bisher nicht zum Publikumsmagneten gemacht.