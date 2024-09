Nahost: Führender Mitarbeiter von Gaza-Rettungsdienst getötet

Der Rettungsdienst teilte mit, dass es sich dabei um seinen Vize-Direktor im nördlichen Gazastreifen, Mohammed Morsi, handle. Er sei bei einem Luftangriff auf ein Haus in Jabalia umgekommen. Auch vier seiner Familienangehörigen seien getötet worden.

Mit seinem Tod sei die Zahl der seit Beginn des Gazakriegs durch israelischen Beschuss getöteten Mitglieder des Rettungsdienstes auf 83 gestiegen. Von israelischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme dazu. Anrainern zufolge sprengten israelische Streitkräfte auch mehrere Häuser in Seitun fünf Kilometer von Jabalia entfernt in die Luft. Laut Rettungskräften sollen einige Bewohner in den Häusern eingeschlossen sein, einige von ihnen verletzt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper