Nach Südkorea kommt Joe Biden heute nach Japan

Dort sind heute unter anderem eine Begegnung mit Kaiser Naruhito und bilaterale Gespräche mit Regierungschef Fumio Kishida geplant. Am Dienstag will Biden in Tokio in einem Gipfeltreffen die Regierungschefs von Japan, Indien und Australien treffen. Beim sogenannten Quad-Gipfel soll das Streben nach einem freien und offenen Indopazifik im Zentrum stehen.

In Seoul hatten Biden und Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol angekündigt, wegen der Bedrohung durch Nordkoreas Raketen- und Atomprogramm "die Tragweite und den Umfang" ihrer gemeinsamen Militärmanöver ausbauen zu wollen – für Diktator Kim Jong-un wohl eine Provokation.