Libanon: Dutzende Tote nach israelischen Angriffen

Das libanesische Gesundheitsministerium teilte am späten Freitagabend mit, weitere mindestens 72 Personen seien verletzt worden. In Israel wurden unterdessen nach einem Raketenangriff aus dem Libanon in der zentralisraelischen Region Sharon nach Polizeiangaben insgesamt 19 Menschen verletzt.

In den frühen Morgenstunden des Samstags hatte das israelische Militär gemeldet, dass drei Raketen aus dem Libanon ins Land eingedrungen seien und Sirenenalarm in Zentral-Israel ausgelöst worden sei. "Ein heruntergefallenes Projektil wurde höchstwahrscheinlich in dem Gebiet identifiziert", fügte die Armee hinzu und wies darauf hin, dass Einzelheiten noch untersucht würden.

Angriffe auf mehrere Orte

Aus libanesischen Sicherheitskreisen hatte es am Freitag geheißen, es habe rund 16 Luftangriffe auf mehrere Orte im Gouvernement Baalbek-Hermel im Nordosten gegeben. Laut der Mitteilung des Gesundheitsministeriums gab es in 14 Ortschaften von Baalbek-Hermel Verletzte und Tote. Die Hisbollah-Miliz ist in der verarmten Region im Osten besonders stark vertreten. Die israelische Armee hatte dort in den vergangenen Tagen bereits massiv angegriffen. Als Reaktion auf die Angriffe vom Freitag feuerte die Hisbollah nach eigenen Angaben Dutzende Raketen auf Ziele im Norden Israels ab.

