Lage rund um den Flughafen Kabul gerät zusehends außer Kontrolle

Das Chaos, die Verzweiflung und die Gewalt rund um den Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul wachsen stündlich: Am Freitag wurde ein deutscher Staatsbürger auf dem Weg zum Airport angeschossen und verletzt. Bei dem Mann handle es sich um einen Zivilisten, wie Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer bestätigte.

Der Mann sei außer Lebensgefahr und werde bald ausgeflogen, hieß es in Berlin. Um derartige Vorfälle künftig zu vermeiden, wird in Deutschland mittlerweile sogar überlegt, deutsche Staatsbürger und Ortskräfte, die ebenfalls evakuiert werden sollen, mittels Helikopter aus der von den radikal-islamischen Taliban kontrollierten Stadt auszufliegen.

Gewalt hält Menschen nicht ab

Zuvor hatte eine Beraterin der afghanischen UNO-Mission in New York getwittert, dass einem Familienmitglied am Donnerstag am Flughafen in den Kopf geschossen worden sei. Trotz der Gefahr hielt der Ansturm von Menschen, die auf das Flughafengelände gelangen wollen, an. Taliban-Kämpfer feuerten am Eingang zum zivilen Teil des Flughafens in die Luft und schlugen mit Peitschen um sich, um die Leute zu vertreiben, wie ein Augenzeuge berichtete.

Video: Die ORF-Korrespondenten Paul Krisai (Moskau), Benedict Feichtner (Brüssel) und Christophe Kohl (Washington, D.C.) kommentieren den Rückzug den NATO aus Afghanistan.

Am Flughafen gibt es einen zivilen und einen militärischen Bereich. Die Menge am Zugang zum militärischen Teil sei "groß und unberechenbar", berichtete ein CNN-Reporter. Bilder zeigten, wie US-Soldaten in die Luft schossen, damit die Menschen von den Außenmauern zurückweichen.

Die Nerven liegen bei vielen Menschen blank, weil der Zeitdruck wächst: Die USA wollen eigentlich bis zum 31. August den Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan abschließen. Vom Schutz durch die derzeit 5200 US-Soldaten hängen aber die Evakuierungseinsätze anderer Streitkräfte wie beispielsweise der deutschen Bundeswehr ab.

US-Präsident Joe Biden erwartet, dass bis zu 65.000 Menschen von den USA in Sicherheit gebracht werden wollen. Möglicherweise bleiben auch nach dem 31. August US-Truppen in Kabul – sicher ist das nicht. Zudem ist ungewiss, wie sich die Taliban verhalten.

Die Taliban foltern und töten

Die Menschenrechtsorganisation "Amnesty International" berichtete indes unter Berufung auf Augenzeugen von "brutalen Tötungen" durch die Taliban in der Provinz Ghazni im Juli. In einem Dorf seien sechs Männer der schiitischen Minderheit der Hazara erschossen und drei zu Tode gefoltert worden.