"Ich bereue nichts": Karin Kneissl würde wieder mit Putin tanzen

Diese Bilder gingen im Spätsommer 2018 um die Welt: Karin Kneissl, damals Österreichs FPÖ-Außenministerin, tanzt im Dirndl mit Russlands Präsident Wladimir Putin einen Walzer, am Ende vollführt sie einen tiefen Knicks. So geschehen bei Kneissls Hochzeit im August 2018 südsteirischen Gamlitz. "Ich bereue nichts", sagt die heute 58-Jährige kürzlich im BBC-Sendung "Hardtalk", als sie von Moderator Stephen Sackur gefragt wird, ob die Einladung eines russischen Diktators eine "kluge Idee" gewesen sei.

Der Tanz und auch der tiefe Knicks ("Ich habe nur getan, was eine Dame tut, nachdem sie mit einem Gentleman getanzt hat") seien nichts, wofür sie sich entschuldigen müsse, sagt Kneissl, die mittlerweile im Libanon lebt. Und ja, sie würde es wieder tun. Ob sie tatsächlich auch heute mit einem Mann tanzen würde, gegen den der internationale Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen ermittelt, will es Sackur genau wissen. "Was hat das eine mit dem anderen zu tun?", fragt Kneissl, die auf diese Argumentationsschiene nicht einsteigen will: "Wir haben viele Kriegsverbrecher".

"Weder politisch noch militärisch neutral"

Auf die Frage, ob die russische Invasion in der Ukraine illegal war, gibt Kneissl nach mehrmaligen Nachhaken doch zu: "Jeder Krieg ist ein Verstoß gegen internationales Recht". Aber würde sie Putin auch vor dem internationale Strafgerichtshof sehen wollen? Lieber solle Julian Assange freigelassen werden, weicht Kneissl aus.

Angesprochen auf den Krieg in der Ukraine betonte sie, dass Österreich "weder politisch noch militärisch" neutral sei und verwies darauf, dass es über österreichisches Gebiet ungefähr fünf militärische Lieferungen in die Ukraine pro Tag gäbe. Sie selbst habe aber immer eine neutrale Außenpolitik verfolgt.

