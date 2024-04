Israel/Iran: Van der Bellen fordert Deeskalation und lobt die USA

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen äußerte sich am Montag am Rande eines Betriebsbesuchs beim Technologieunternehmen Fronius in Sattledt zum Nahost-Konflikt zwischen Israel und dem Iran.

„Die Meinungen im Westen sind einhellig. Ein Flächenbrand muss nach Möglichkeit vermieden werden“, sagte Van der Bellen im Gespräch mit den OÖNachrichten. Das setze ein „entsprechendes Handeln aller Beteiligten“ voraus.

Van der Bellen lobte die USA. „Die Vereinigten Staaten haben in diesem Konflikt bisher eine ausgesprochen positive Rolle gespielt“, sagte der Bundespräsident: „Indem sie auf Deeskalation setzen, und indem sie versuchen, die israelische Regierung von übereilten Schritten abzuhalten.“

"Hoffen, dass es dabei bleibt"

Und: „Hoffen wir, dass es bei diesen zwei Ereignissen bleibt“, so Van der Bellen, der damit sowohl den israelischen Angriff auf das iranische Konsulatsgebäude in Damaskus als auch den Vergeltungsangriff des Iran auf Israel erwähnte.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens

