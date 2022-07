"Ich bitte um Vergebung für das Böse", sagte der Papst

Papst Franziskus hat sich auf seiner Reise durch Kanada für das Unrecht und Leid entschuldigt, das Angehörige der katholischen Kirche den indigenen Völkern des Landes zugefügt haben. Es waren emotionale Momente für die Überlebenden.

Er bitte um Vergebung für "das Böse, das so viele Christen indigenen Menschen angetan haben", sagte der Papst bei einem Besuch in dem Ort Maskwacis. Das katholische Kirchenoberhaupt bedauerte die Mitwirkung der Kirche an der "kulturellen Zerstörung" der indigenen Gesellschaften. Er äußerte Bestürzung über die Art und Weise, "in der viele Mitglieder der Kirche und von religiösen Gemeinschaften, nicht zuletzt durch Gleichgültigkeit, an Projekten der kulturellen Zerstörung und erzwungenen Assimilierung mitwirkten". "Ich empfinde Schmerz und Reue", sagte der 85-Jährige.

In Maskwacis waren Hunderte Überlebende, die einst auf Internate gingen. Bei einigen flossen Tränen, andere klatschten Beifall für die Worte des Papstes. Chief Wilton Littlechild von der Ermineskin Cree Nation, Überlebender einer der berüchtigten Einrichtungen, ging zum Papst und setzte ihm den Federkopfschmuck auf, den Häuptlinge vieler First Nations tragen. Es war ein mächtiges Symbol der Anerkennung und Verbundenheit, das spontanen Applaus auslöste. An der Messe im größten Freiluftstadion des Landes, im Stadion in Edmonton, nahmen gestern Abend Zehntausende Menschen teil.

Insgesamt wurden vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1990er-Jahre 150.000 indigene Kinder zum Besuch einer der vom Staat eingerichteten und zumeist von Kirchen betriebenen Einrichtungen gezwungen. Im Rahmen einer Assimilationspolitik wurden sie aus ihren Familien geholt, erhielten teils andere Namen, durften unter Androhung von Strafen ihre Sprache nicht sprechen, wurden misshandelt und auch missbraucht. Experten schätzen, dass 4000 bis 6000 Kinder starben – an Unterernährung, Krankheiten oder Suizid.