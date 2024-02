Führerscheine: EU-Parlament entscheidet gegen verpflichtende Gesundheitschecks

Die Abgeordneten folgen damit nicht dem zuständigen Parlamentsausschuss. Österreich hatte sich stets dagegen ausgesprochen, wie Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) beim vergangenen Ministertreffen in Brüssel bekräftigte.

Zum Hintergrund: Diskussionen um verpflichtende Gesundheitschecks beim Führerschein

339 Abgeordnete stimmten für die Position, 240 dagegen. 37 enthielten sich. Der Parlamentsausschuss wollte alle Führerscheinbesitzenden bei jeder Neuausstellung des Führerscheins, also alle 15 Jahre, zum verpflichtenden Gesundheitscheck schicken. Freiwillige Selbsteinschätzungen als Alternative zum Gesundheitscheck wollten die Abgeordneten im Gegensatz zu den Vorschlägen von EU-Kommission und Mitgliedstaaten nicht zulassen. Nach zahlreichen Abänderungsanträgen ist diese Forderung nun vom Tisch.

Laut Parlamentsposition sollen Autofahrer bei der Ausstellung und Erneuerung ihres Führerscheins ihre eigene Fahrtauglichkeit beurteilen. Die EU-Länder sollen selbst entscheiden, ob dies durch eine ärztliche Untersuchung ergänzt werden soll.

Nächster Schritt: weitere Verhandlungen

Der Rat (der Mitgliedstaaten) hat sich bereits auf eine gemeinsame Position zum Vorschlag der EU-Kommission geeinigt. Der nächste Schritt auf EU-Ebene sind die sogenannten Trilog-Verhandlungen, die zwischen den beiden EU-Institutionen starten. Ziel ist eine Einigung auf eine Regelung, der alle zustimmen können.

Erste Reaktionen

Als Erfolg gegen Altersdiskriminierung feiert Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec die Entscheidung de EU-Parlaments. "Es ist ein großer Sieg, dass die neue Führerscheinrichtlinie nun alle Fahrer gleich behandelt, unabhängig vom Alter. Das war ein Hauptanliegen in unserem Kampf für Gerechtigkeit und Inklusion auf den Straßen Europas", so die Seniorenbund-Präsidentin.

Ebenso erfreut reagiert Pensionistenverband-Präsident Peter Kostelka: Der Schlüssel zu mehr Verkehrssicherheit für alle und über alle Altersgruppen hinweg liege nicht in Zwangsüberprüfungen und Beschränkungen, sondern in zielgruppenspezifischen Fahrtechnikkursen, so Kostelka. Mobilität sei Voraussetzung für ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben, speziell im ländlichen Bereich.

