Senil, krank und gebrechlich: "So sind wir Alten nicht"

Zum Adventsingen im Musiktheater und zum Meinungsaustausch hat Oberösterreichs Seniorenbundobmann Josef Pühringer seine Seniorenbund-Kollegen aus den anderen Bundesländern nach Linz eingeladen. Auch der ehemalige bayerische Staatssekretär und Landesvorsitzender der Senioren-Union in der CSU, Franz Meyer war zu Gast. Er dankte dem Alt-Landeshauptmann für seine „jahrzehntelange Freundschaft und Zusammenarbeit“.

Mehr als ein Viertel des Privatkonsums

Krank, senil und gebrechlich: das sei oftmals in der Gesellschaft das Bild von den „Oiden“, wie Pühringer kritisiert. Doch tatsächlich sei ein Großteil der Generation 60plus sehr vital und aktiv in Vereinen in der Freiwilligenarbeit, sie leisten als „Stützen der Gesellschaft“ Wertvolles in der Pflege und der Kinderbetreuung und stellen einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar. So seien sie in Österreich laut Studien für mehr als ein Viertel des privaten Konsums – rund 50 Milliarden Euro, zudem zahlen sie Steuern im Wert von 17 Milliarden Euro.

Dabei werde immer nur gefragt, wie teuer die Alten seien, ärgert sich Pühringer. „Wir sind überhaupt nicht teuer. Es wird nie gegengerechnet, die Leistungen der Alten sind nicht selbstverständlich.“ Dem pflichtet sein Freund aus Bayern bei: „Man soll nicht Senioren mit Pflege gleichsetzen.“

Der Seniorenbund trete gegen jede Art der Altersdiskriminierung auf. So sei die Novelle des Hypothekar- und Immobilienkreditgesetzes, das es alten Menschen erleichtert, einen Kredit zu bekommen, ein Erfolg der Organisation, sagt Andrea Eder-Gitschthaler, die Obfrau des Salzburger Seniorenbundes.

"Die Stärke der Alten hat sich durchgesetzt"

Die „Alten“ seien in ganz Europa eine Macht, so sei der Aufschrei gegen die Verschärfung der Führerscheinregeln (regelmäßige Gesundheitschecks) so groß gewesen, dass die EU-Gesetzgeber wieder zurückruderten. „Wir lassen uns unsere individuelle Mobilität nicht nehmen. Die Stärke der Älteren hat sich durchgesetzt.“ In Österreich stellen die Über-60-Jährigen ein Viertel der Bevölkerung und mehr als 35 Prozent der Wahlberechtigten dar.

Pensionserhöhung: "Ist sehr fair"

Immerhin 9,7 Prozent beträgt die Erhöhung der Pensionen mit 1. Jänner 2024. Ein Plus, das viele andere Bevölkerungsgruppen nicht bekommen, ist das fair? „Es ist keine Erhöhung, sondern eine Inflationsbereinigung, ein sehr faires Ergebnis“, betont Pühringer. Außerdem sei die Indexanpassung gesetzlich festgelegt.

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler