EU zahlt für Rückkehr tausender Urlauber nach Europa

In Österreich landen am Donnerstag zwei Flugzeuge mit fast 400 Passagieren aus Spanien und Ägypten. Für Freitag sind weitere Maschinen für die Rückholung von Österreichern angekündigt: Um 11.00 Uhr starten vom Flughafen Teneriffa Süd 212 Passagiere gen Wien, zur gleichen Zeit startet in Tunis eine Level-Maschiene mit 210 Menschen an Bord. Für Langstreckenflüge aus dem afrikanischen und asiatischen Raum laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, heißt es aus dem Außenministerium.

EU wird bis zu 75 Prozent der Kosten tragen

Für die Rückholung EU-Reisender hat die Brüsseler Behörde allerdings auch auf Nachfragen offen gelassen, ob nicht eigentlich Reiseveranstalter und Fluggesellschaften verantwortlich seien. Sie teilte vielmehr mit, die Kommission werde bis zu 75 Prozent der Reisekosten tragen. "Zum jetzigen Zeitpunkt haben bereits mehr als 100.000 Männer, Frauen und Kinder in der Ferne ihren Wunsch geäußert, so schnell wie möglich nach Europa zurückzukehren", sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer Videobotschaft. "Wir sind dazu da, ihnen bei dieser Rückkehr zu helfen." Man bereite Flüge aus Peru, den Malediven, der Mongolei und vielen afrikanischen Ländern vor. Deutschland etwa habe um EU-Unterstützung für 13 Rückkehrerflüge aus Ägypten, Marokko, den Philippinen, Tunesien und Argentinien für mehr als 3.000 Personen gebeten.

