EU-Renaturierungsgesetz: Entscheidung in Brüssel am Montag?

Die EU-Umweltminister dürften am Montag in Luxemburg über das in Österreich innenpolitisch umstrittene EU-Renaturierungsgesetz abstimmen. Der Ausgang ist auch auf EU-Ebene unklar: Im Ausschuss der EU-Botschafter am Freitag zeichnete sich noch keine qualifizierte Mehrheit für die geplante EU-Verordnung ab. Möglicherweise wird das Votum erneut vertagt.

Das Gesetz sieht vor, dass künftig mehr Wälder aufgeforstet, Moore wiedervernässt und Flüsse in ihren natürlichen Zustand versetzt werden.

Grüne dafür, ÖVP dagegen

Unklarheit herrscht vorerst auch darüber, wie Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) abstimmen wird. Sie hatte immer wieder betont, dass sie für das EU-Renaturierungsgesetz sei – aber wegen einer einheitlichen negativen Stellungnahme der Bundesländer nicht zustimmen dürfe.

Nachdem jüngst die SP-geführten Länder Wien und Kärnten ihre Opposition gegen das Gesetz aufgegeben haben, die anderen Bundesländer aber daran festhalten, war auch unter Verfassungsjuristen unklar, ob Gewessler noch an die Stellungnahme gebunden ist.

Strikt gegen das Renaturierungsgesetz ist die Kanzlerpartei ÖVP. Insbesondere Vertreter des VP-Bauernbunds sehen darin eine Bedrohung der heimischen Landwirtschaft.

Rechtlich strittig ist auch, ob Gewessler für ein Ja-Votum in Brüssel die Zustimmung des Koalitionspartners braucht. Er gehe daher davon aus, dass Gewessler mit Nein stimmen werde, sagte diese Woche Österreichs Agrarminister Norbert Totschnig (VP).

Gibt Österreich den Ausschlag?

In Kommission und EU-Parlament hat das Renaturierungsgesetz bereits alle Hürden genommen.

Jetzt fehlt noch das grüne Licht der EU-Staaten. Hierfür braucht es eine qualifizierte Mehrheit von zumindest 15 Ländern, die zusammen mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung ausmachen. Diese Mehrheit kam bis zuletzt knapp nicht zustande. Österreich könnte das Zünglein an der Waage sein.

Wiederherstellung von Öko-Systemen als Ziel

Das geplante EU-Renaturierungsgesetz ist Teil des Klimaschutzpakets "Green Deal". Ziel ist die Wiederherstellung biologisch vielfältiger Ökosysteme – etwa durch das Aufforsten von Wäldern, das Wiedervernässen von Mooren oder die Wiederherstellung natürlicher Flussverläufe. Nach langen Verhandlungen wurde es in einer abgeschwächten Form, die viele der früheren Kritikpunkte wie eine mögliche Gefährdung der Ernährungssicherheit berücksichtigte, schon im Vorjahr im EU-Parlament beschlossen.

