"Einmal '33 reicht": Merz schließt Koalition mit AfD mit klaren Worten aus

Erneut ausgeschlossen hat am Wochenende CDU-Chef Friedrich Merz eine Koalition seiner Partei mit der in Teilen rechtsextremen AfD nach der Bundestagswahl am 23. Februar - und das mit sehr deutlichen Worten.

Die CDU arbeite nicht mit einer Partei zusammen, "die ausländerfeindlich ist, antisemitisch ist, die Rechtsradikale und Kriminelle in ihren Reihen hält, die mit Russland liebäugelt und aus der NATO und der Europäischen Union austreten will", sagte Merz in den ARD-Tagesthemen. Andernfalls würde man die Seele der CDU verkaufen.

Der Blick nach Österreich

Der Blick nach Österreich zeige, was passiert, wenn man eine rechtspopulistische Partei durch Regierungsbeteiligung domestizieren wolle. Das mache sie nur stärker. 2029 werde die AfD sonst zur stärksten Fraktion, sagte Merz. Die darauffolgende Bundestagswahl stehe 2033 an: "Einmal '33 in Deutschland reicht", verglich Merz die AfD indirekt mit der NSDAP, die 1933 die Macht in Deutschland ergriffen hatte.

In der jüngsten Umfrage (ZDF-Politbarometer) kommen CDU/CSU auf 30 Prozent, dahinter folgen AfD (21 Prozent), Grüne (15) und SPD (14). FDP, Linkspartei und BSW liegen laut ZDF-Umfrage bei je vier Prozent – also unter der Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Bundestag.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper