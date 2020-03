Brexit: London gegen längere Übergangszeit

Das teilte eine Regierungssprecherin am Sonntag mit. Wegen des Covid-19-Ausbruchs haben Großbritannien und die EU die zweite Runde der Verhandlungen über ihre künftigen Beziehungen abgesagt. Diese hätte am Mittwoch in London starten sollen. Bei der ersten Runde in Brüssel hatten die Unterhändler wenig Fortschritte erzielt. Doch die Zeit drängt. Es bleibt nur bis Ende Dezember Zeit, um sich auf ein Freihandelsabkommen und die Kooperation in weiteren Bereichen zu einigen, bevor die Übergangsphase ausläuft.

