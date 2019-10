Brexit: Auch für Brüssel wird eine neue Verschiebung immer wahrscheinlicher

Der finnische Regierungschef und derzeitige EU-Ratsvorsitzende Antti Rinne rechnet mit einer erneuten Verschiebung des Austritts Großbritanniens aus der EU. Aktuell sehe es so aus, als ob bis Ende Oktober kein Austrittsabkommen zustande komme, sagte Rinne der "Welt am Sonntag". "Ich gehe davon aus, dass dann irgendein britischer Premierminister die Frage nach einer Verlängerung stellen wird."

Er wäre bereit, eine Bitte um Verlängerung zu erwägen, sagte Rinne. Es habe den Anschein, dass der britische Premierminister Boris Johnson erst jetzt verstanden habe, "was das für ein großes Durcheinander ist, und er hat Schwierigkeiten, einen Vorschlag zu machen, mit dem er da rauskommt", sagte der Sozialdemokrat, dessen Land derzeit dem EU-Rat vorsitzt. Auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Ministerpräsident Macron zeigten bereits ihre Bereitschaft für eine neuerliche Fristverlängerung.

Die Brexit-Gespräche zwischen Unterhändlern Londons und der EU-Kommission sollen heute in Brüssel wieder aufgenommen werden. Die EU verlangt von London bis zum Freitag einen Durchbruch, so dass den Mitgliedstaaten ein Rechtstext zur Beratung vorgelegt werden kann.

Johnson hatte der EU am Mittwoch neue Vorschläge vorgelegt, um noch vor dem 31. Oktober eine Einigung zu erzielen. Demnach soll die britische Provinz Nordirland nach dem Brexit in einer Zollunion mit Großbritannien bleiben. Kontrollen im Warenhandel mit Irland sollen nicht an der Grenze, sondern nur "dezentralisiert" über Online-Formulare und Überprüfungen auf Firmengeländen und entlang der Lieferkette erfolgen. Die EU wies die Vorschläge jedoch brüsk zurück: Um zu einem Deal zu kommen, bräuchte es "andere Vorschläge" aus London, verlautete aus Brüssel.

Brexit-Minister Stephen Barclay deutete bereits neue Vorschläge aus London an: Der britische Vorschlag zur Lösung des irischen Dilemmas sei noch nicht das letzte Wort gewesen, sagte er.

Unterdessen verlieren immer mehr Briten das Vertrauen in Boris Johnson. Laut neuen Umfragen des britischen "Independent" ist nur noch einer von fünf Briten überzeugt, dass der Premier es schaffen wird, vor dem 31. Oktober ein Brexit-Abkommen zu erreichen. 54 Prozent der Befragten sind unzufrieden mit Johnsons Leistung – im August waren es 41 Prozent. Johnson hat auch an einer anderen Front zu kämpfen: Wie der "Guardian" berichtet, könnte er juristisch dazu gezwungen werden, private E-Mails und Textnachrichten offenzulegen, die Aufschluss geben über seine Verbindung zu der Unternehmerin Jennifer Arcuri. Dem Premier wird vorgeworfen, mit der US-Amerikanerin während seiner Zeit als Londoner Bürgermeister eine Affäre gehabt und sie begünstigt zu haben.

Schotten wollen weg

Zehntausende Menschen haben in Edinburgh für die Unabhängigkeit Schottlands von Großbritannien demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter nahmen rund 200.000 Menschen an der Demonstration in der schottischen Hauptstadt teil, weit mehr als erwartet. Viele Teilnehmer der Kundgebung am Samstag trugen blau-weiße schottische Flaggen, einige spielten Dudelsackmusik.

Die schottische Regierungschefin und Vorsitzende der Schottischen Nationalpartei (SNP), Nicola Sturgeon, strebt für das Jahr 2021 ein neues Referendum über die Unabhängigkeit an. Bei einer Volksabstimmung 2014 hatten sich 55 Prozent der Teilnehmer für einen Verbleib im Vereinigten Königreich entschieden.

Allerdings weisen die Befürworter der Unabhängigkeit darauf hin, dass damals noch nicht das Referendum über den Austritt Großbritanniens aus der EU stattgefunden hatte. Beim Brexit-Referendum hatten sich in Schottland 62 Prozent der Teilnehmer gegen einen Austritt aus der EU ausgesprochen.