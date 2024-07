Belarus bestätigt: Deutscher zum Tod verurteilt

Glas sprach lediglich von einer Verurteilung, nannte aber die Todesstrafe nicht. Er sprach dagegen von "konkreten Lösungsvorschlägen", die Minsk Berlin gemacht habe.

"Es gab natürlich Kontakte mit der deutschen Seite zu diesem Thema", sagte Glas. "Dieser Straftäter ist deutscher Staatsbürger, und wir verstehen die Sorge der deutschen Seite um ihn." Belarus habe im Einklang mit dem internationalen Recht und zwischenstaatlichen Vereinbarungen der deutschen Seite konsularischen Zugang zu dem "Verbrecher" gewährt. "Unter Berücksichtigung des Ersuchens des deutschen Außenministeriums hat die belarussische Seite konkrete Lösungsvorschläge zu den bestehenden Optionen für die Entwicklung der Situation gemacht", sagte Glas. Details nannte er nicht. Die Außenministerien beiden Länder führten Konsultationen dazu, sagte er.

Dem früheren Rettungshelfer des Deutschen Roten Kreuzes würden Söldnertum, Spionage, Terrorismus, Schaffung einer extremistischen Vereinigung, Zerstörung eines Verkehrsobjekts und illegaler Umgang mit Waffen, Sprengstoff und Munition vorgeworfen, berichtete unter anderem die belarussische Menschenrechtsorganisation Wjasna. Das Urteil soll am 21. Juni in Minsk gesprochen worden sein. Die von Machthaber Alexander Lukaschenko regierte Ex-Sowjetrepublik ist das einzige Land in Europa, in dem die Todesstrafe Strafe noch vollstreckt wird - und zwar per Genickschuss.

