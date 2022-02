Bayern: Zahl der Kirchenaustritte steigt massiv an

In München verdoppelte sich die Zahl der Kirchenaustritte von 80 auf 160 pro Tag, teilte ein Sprecher des Kreisverwaltungsreferates am Wochenende mit. Das Standesamt Nürnberg meldet zwischen dem Tag der Vorstellung des Missbrauchsgutachtens am 20. Jänner und dem 14. Februar 617 Kirchenaustritte. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 372.

In Ingolstadt gab es heuer zwischen 20. Jänner und 14. Februar 254 Austritte, im gleichen Zeitraum 2021 waren es 84 gewesen.