16.900 Euro: AfD-Politiker Höcke wegen NS-Parole zu Geldstrafe verurteilt

ABD0029_20240701 - HALLE (SAALE) - DEUTSCHLAND: 01.07.2024, Sachsen-Anhalt, Halle (Saale): Björn Höcke (r), Vorsitzender der Thüringer AfD, folgt seinem Anwalt Florian Gempe in den Saal des Landgerichts Halle/Saale. Höcke muss sich erneut wegen der Verwendung einer verbotenen Losung der Sturmabteilung (SA) verantworten. Im Dezember 2023 soll Höcke als Redner auf einer AfD-Veranstaltung in Gera die ersten beiden Wörter der Parole ·Alles für Deutschland· ausgesprochen haben. Foto: Hendrik Schmidt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. - FOTO: APA/dpa/Hendrik Schmidt

Das Landgericht Halle an der Saale sprach den AfD-Politiker am Montag der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen schuldig und verhängte eine Geldstrafe von insgesamt 16.900 Euro. Der 52-Jährige ging in Revision.

Prozess gegen Höcke wegen Nazi-Parole

Dem Urteil zufolge äußerte er auf einer Veranstaltung seiner Partei im Dezember im thüringischen Gera die verbotene Losung der nationalsozialistischen SA "Alles für Deutschland" beziehungsweise animierte sein Publikum dazu.

