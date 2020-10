Zweite Corona-Welle überzieht den europäischen Kontinent

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat in Frankreich mit fast 27.000 einen Höchststand erreicht. Binnen 24 Stunden wurden 26.896 neue Fälle registriert, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Erst am Freitag war die Schwelle von 20.000 Neuinfektionen überschritten worden. Angesichts der zweiten Welle an Corona-Infektionen gelten in vielen Städten inzwischen wieder strikte Beschränkungen.

Großbritannien steht nach Ansicht von Wissenschaftern an einem "Scheideweg". Dem Land stünden schwere Zeiten bevor, erklärte gestern der Epidemiologe Jonathan Van-Tam. Van-Tam gehört zu den Beratern der Regierung von Premier Boris Johnson. Am Samstag meldeten die Behörden mehr als 15.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Es wird mit einer hohen Dunkelziffer gerechnet, da es nicht genug Tests gibt.

Deutschland: Immer mehr große Städte werden zu Corona-Hotspots. Am Wochenende meldeten Köln und Stuttgart die Überschreitung der wichtigen Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Berlin, Frankfurt und Bremen liegen ebenfalls über dieser Schwelle. Deutschlandweit gab es zum dritten Mal in Folge mehr als 4000 Neuinfektionen binnen eines Tages.

Italien: Trotz einer gestern erstmals wieder leicht gesunkenen Zahl an Virus-Neuinfektionen könnte die Regierung laut Medienberichten schon heute eine neue Verordnung mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen erlassen. Erst am Mittwoch hatte die Regierung eine auf gesamtstaatlicher Ebene geltende Maskenpflicht im Freien eingeführt.

Die neue Verordnung soll laut Medienberichten eine stark eingeschränkte Zahl von Teilnehmern bei Privatfeiern beinhalten. Zudem könnte Kontaktsport gänzlich untersagt werden. Nicht zuletzt ist eine strenge Regelung der Schließungszeiten von Lokalen möglich.

Spanien: Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt bei 115. Im gleichen Zeitraum gab es 541 Tote. Der Anteil der Covid-19-Patienten in den Spitälern steigt. Auch hier gilt Maskenpflicht im Freien. Viele Gebiete und Gemeinden sind abgeriegelt. Über die Hauptstadt verhängte die Regierung für zwei Wochen den Notstand. Madrid und einige Vororte dürfen nur noch mit triftigem Grund verlassen werden.

Tschechien: Die Zahl der Neuinfektionen steigt nach Einschätzung der Regierung enorm. Ministerpräsident Andrej Babis schließt inzwischen einen zweiten Lockdown nicht mehr aus.

