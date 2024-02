Tödlicher Kohlenmonoxid-Unfall in Hotel an der Ostsee

Nach dem Unfall in dem Hotel auf der Ostseeinsel Usedom, sie gehört Großteils zum deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, haben Rettungskräfte am Dienstagvormittag eine erhöhte Konzentration Kohlenmonoxid festgestellt, wie ein Landkreissprecher sagte. Nach Polizeiangaben hatten Hotelangestellte zwei bewusstlose Menschen in einem Hotelzimmer gefunden. Bei einem 56-Jährigen konnte der Arzt demnach nur noch den Tod feststellen.

Erst am Wochenende war es auch in Oberösterreich zu einem tödlichen CO-Unfall gekommen: Tödlicher Kohlenmonoxid-Unfall in Pennewang

Eine 52-Jährige sei nicht ansprechbar gewesen und in eine Spezialklinik geflogen worden. Ihr Zustand sei weiterhin kritisch. Beide stammen laut Polizei aus Bayern. Zudem hätten sich sechs Menschen wegen Übelkeit und Schwindel gemeldet und seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Ermittlungen zur Ursache laufen. Das Hotel war evakuiert worden, Gäste wurden in einem anderen Beherbergungsbetrieb untergebracht. 65 Menschen hatten sich zum Zeitpunkt des Notfalls in dem Haus aufgehalten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.