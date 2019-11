Taucher sammelten nachts Müll im Canal Grande

Zu Füßen der Rialto-Brücke wurden unter anderem ein Staubsauger, eine Hängelampe und ein Wagen aus dem Wasser geholt. "Wir haben diese Initiative abends durchgeführt, um den Verkehr auf den Canal Grande so wenig wie möglich zu behindern", so die Präsidentin des Gemeinderats, Ermelinda Damiano, in einer Presseaussendung.

Zuletzt hatten die Gondolieri bereits 2,5 Tonnen Müll aus den Kanälen gefischt, teilte die Gemeinde am Donnerstag mit. Die Suchaktion wird in den nächsten Wochen fortgesetzt.