Suche nach vermisstem Baby in England: Eltern festgenommen

Mit Helikoptern, Drohnen und Polizeihunden suchten etliche Ermittler am Dienstag ein ländliches Grundstück, den Wald sowie einen Golfplatz in der Nähe nach dem Kind ab, wie britische Medien berichteten. Dem Sender Sky News zufolge sollen mehr als 200 Polizisten beteiligt gewesen sein.

Verdacht der fahrlässigen Tötung

Die Familie war bereits im Jänner verschwunden, als das Baby wohl erst wenige Tage alt war. Es wird vermutet, dass die Vermissten wochenlang mit dem Taxi durch England gereist waren, nachdem ihr Auto in der Nähe von Manchester kaputt gegangen war. Trotz eisiger Temperaturen sollen sie im Freien übernachtet haben. Die Eltern wurden zunächst wegen des Verdachts auf Vernachlässigung des Kinds festgenommen, später fügten die Ermittler dem auch den Verdacht der fahrlässigen Tötung hinzu. Man hoffe aber dennoch darauf, das Kind zu lebend zu finden, teilte die Polizei mit.

Der nun mit seiner Partnerin festgenommene Vater ist der BBC zufolge ein verurteilter Sexualstraftäter, der in den Vereinigten Staaten eine 20 Jahre lange Haftstrafe abgesessen haben soll, bevor er 2010 nach Großbritannien gelangte. Die Mutter stammt aus einer alten Adelsfamilie, hatte sich aber seit Jahren von ihrer Familie entfremdet. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurde das Paar am Montagabend - ohne das Baby - in Brighton festgenommen.

