Sesselliftpanne: 240 Skifahrer in Frankreich von Lift geholt

"Wegen eines Stromausfalls an den Motoren funktioniert der Sessellift Festoure an der Skistation Superdévoluy nicht", hieß es in einer Mitteilung.

Bei der anschließenden Evakuierung war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die Bergung der 240 Skifahrer wurde nach Angaben der Präfektur am späten Nachmittag abgeschlossen.

Das Skigebiet Dévoluy liegt in 1500 bis 2500 Metern Höhe zwischen Gap und Grenoble. Neben der Station Superdévoluy gibt es noch die Station La Joue du Loup.

