Polizei beschlagnahmte umfangreiches "Filmgeld" in 18 Ländern

Zumeist habe es sich um täuschend echt gestaltetes "Filmgeld" gehandelt, teilte die europäische Polizeibehörde Europol am Montag in Den Haag mit.

Die nachgemachten Banknoten würden echt wirken - bis auf einen eher unscheinbaren Hinweis, wonach sie kein legales Zahlungsmittel seien. Kleingedruckt steht auf solchen Scheinen etwa "Not Legal" oder "Movie Money". "Diese Hinweise werden jedoch häufig übersehen, sodass Kriminelle die Reproduktionen als echtes Geld ausgeben können", warnte Europol.

Am häufigsten seien auf diese Weise gefälschte 50-Euro-Banknoten auf dem Postweg an Besteller verschickt worden, gefolgt von 20-Euro-Scheinen. In geringerem Umfang wurden auch gefälschte US-Dollar und britische Pfund versandt.

Operation unter anderem von Österreich geleitet

Bei der von Europol koordinierten sowie von Spanien, Portugal und Österreich geleiteten Operation konnten laut Mitteilung 174 Pakete mit Falschgeld beschlagnahmt werden. Zudem seien 144 polizeiliche Ermittlungen gegen kriminelle Netzwerke eingeleitet worden.

Legales Film- oder Spielgeld können Kunden bei vielen Anbietern im Internet bestellen oder in Scherzartikelgeschäften kaufen. Diese Reproduktionen sind jedoch schnell von echtem Geld zu unterscheiden.

