Pilot, Bergführer und Heliski-Tourist starben bei Helikopter-Absturz im Wallis

Das teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch mit. Sobald die formelle Identifikation bei allen drei verstorbenen Personen abgeschlossen sei, werde die Bundesanwaltschaft auch deren Nationalität und Alter bekannt geben, sagte eine Sprecherin. Zu der Ursache und dem genauen Hergang des Unglücks gab es zunächst keine neuen Erkenntnisse.

Drei Heliski-Touristen überlebten

Eine Untersuchung durch die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) ist im Gange. Nach Angaben der Walliser Kantonspolizei vom Dienstag war der Helikopter bei einer Heliskiing-Tour auf dem Gebirgslandeplatz des Petit Combin in den Nordhang abgestürzt. An Bord befanden sich der Pilot, ein Bergführer und vier Heliski-Touristen.

Sieben Helikopter hatten sich zum Einsatzort begeben, um die Verunglückten zu retten. Zwei Verletzte konnten umgehend medizinisch versorgt werden, bevor sie ins Spital geflogen wurden. Eine dritte Person konnte später ebenfalls gerettet werden. Die weiteren drei Insassen der Maschine konnten nur noch tot geborgen werden.

Dritter Unfall in diesem Jahr

Der 3663 Meter hohe Petit Combin, zwischen dem Val de Bagnes und dem Val d"Entremont gelegen, ist ein beliebter Ausgangspunkt für das Heliskifahren. Es war bereits der dritte Helikopterunfall im Wallis in diesem Jahr. Mitte Februar war in der Gegend von Niouc ein Pilot, der sich allein an Bord befand, abgestürzt und verletzt worden. Mitte März war ein Helikopter auf einem Übungsgelände in der Gemeinde Vétroz abgestürzt. Einer der beiden Insassen wurde leicht verletzt.

Lokalisierung: Zu dem Unglück kam es nahe dem Petit Combin im Unterwallis

