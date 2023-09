Öfter Bleistift statt Tablet an Schulen in Schweden

Sie gehörten auch zu den Ersten, die mit digitalem Unterricht schon in der Volksschule begannen. Nun gibt es zumindest in Schweden eine Kurskorrektur, wie orf.at berichtet. Demnach soll der Unterricht in den Klassen dort wieder vermehrt mit gedruckten Büchern, Handschreiben und stillem Lesen stattfinden. Physische Bücher seien wichtig fürs Lernen, erklärte Bildungsministerin Lotta Edholm. In Kindergarten und Vorschule soll digitales Lernen nun ganz verboten werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper