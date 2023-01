Nächste Enthüllungen? Kirche zittert vor Gänswein-Buch 

Gänswein erzählt in dem Buch unter anderem von bisher unbekannten Details und dem nicht immer konfliktfreien Miteinander von Papst Franziskus und dessen Vorgänger Benedikt XVI. in den Jahren von 2013 bis zu Benedikts Tod am 31. Dezember 2022.

In der katholischen Kirche hagelt es schon jetzt Kritik an Äußerungen von Benedikts Privatsekretär an Papst Franziskus. Der amtierende Papst selbst äußerte sich bisher nicht direkt dazu. In seiner Sonntagspredigt sagte Franziskus: „Das Geschwätz ist eine tödliche Waffe: Es tötet, es tötet die Liebe, es tötet die Gesellschaft, es tötet die Geschwisterlichkeit.“

Am Montag empfing Franziskus Erzbischof Gänswein in Audienz. Das teilte der Vatikan mit. Gegenstand könnte jedoch die berufliche Zukunft des 66-Jährigen gewesen sein. Das Verhältnis zu dem deutschen Bischof war nicht das beste. Eine Zeit lang hatte Gänswein beiden Päpsten als Sekretär gedient. 2020 hatte Franziskus ihn dann als Präfekten des Päpstlichen Hauses beurlaubt.

Nach dem Tod Benedikts am Silvestertag im Alter von 95 Jahren wurden in katholischen Medien Interviews mit seinem langjährigen Vertrauten und Weggefährten Gänswein veröffentlicht. „Jetzt ist nicht der Moment für solche Sachen“, befand der 89 Jahre alte Kasper im Interview mit der italienischen Zeitung „La Repubblica“ (Sonntag-Ausgabe).

Diese Themen greift Gänswein auf

Gänswein sagte etwa im Gespräch mit der deutschen „Tagespost“, dass Benedikt die Entscheidung von Franziskus, die „Alte Messe“ stark einzuschränken, „mit Schmerz im Herzen“ gelesen habe. Joseph Ratzinger – Benedikts bürgerlicher Name – hatte diesen Ritus während seines Pontifikats (2005–2013) unter bestimmten Voraussetzungen wieder zugelassen. Ein anderer bereits laut gewordener Vorwurf des deutschen Bischofs lautet, Papst Franziskus habe auf einen Brief Benedikts XVI., worin dieser ihn aufgefordert habe, etwas gegen die „Gender-Politik“ zu unternehmen, nicht reagiert.

Gänswein kritisiert darüber hinaus in dem Buch „Nient’altro che la verita“, das dem Vernehmen nach am Donnerstag im italienischen Piemme-Verlag erscheint, den amtierenden Papst. 2020 sei er „geschockt“ gewesen, als Franziskus ihn als Präfekten des Päpstlichen Hauses beurlaubt und das bis heute nicht geändert habe. Laut Verlagsankündigung enthüllt Gänswein in dem Buch auch seine Wahrheit über die Manöver und Angriffe, die während des Pontifikats gegen den damaligen Papst Joseph Ratzinger in Gang gesetzt wurden. Weitere Themen seien der Fall der verschwundenen Jugendlichen Emanuela Orlandi, der Missbrauchsskandal und das Verhältnis zwischen Papst Franziskus und seinem Vorgänger in den Jahren seit 2013, hieß es.

