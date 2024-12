Nach LKW-Chaosfahrt in Deutschland: Fahrer in psychiatrischer Klinik untergebracht

Im Rahmen einer ersten Untersuchung des Mannes hätten sich Hinweise ergeben, dass dieser psychisch krank sei. Ob der Mann in der psychiatrischen Klinik verbleibe, müsse unter Mitwirkung von Staatsanwaltschaft und Gericht entschieden werden.

Die Auswertung der Blutproben des Lkw-Fahrers werde wie üblich noch längere Zeit in Anspruch nehmen, sagte der Polizeisprecher. Dabei geht es um die Frage, ob der Lkw-Fahrer während der Chaosfahrt unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen gestanden hat.

Hatte Schneise der Verwüstung hinterlassen

Der Lkw-Fahrer hatte auf viel befahrenen Autobahnen in Nordrhein-Westfalen eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Der auffällige Lastwagen fuhr in Schlangenlinien über die A46 und die A1 und löste am späten Samstagnachmittag zahlreiche Unfälle aus. Erst nach einem Zusammenstoß im Gegenverkehr kam der Lastwagen auf der A1 quer zur Fahrbahn stehend zum Stillstand. Nach bisherigem Stand wurden 50 Fahrzeuge in die Unfallserie verwickelt. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde eine Person lebensbedrohlich verletzt. Sieben weitere Menschen wurden schwer, 18 leicht verletzt.

Infolge der Unfallserie kam es zu Sperrungen mehrerer Autobahnabschnitte. Am frühen Sonntagmorgen war laut Polizei noch die A1-Strecke in Fahrtrichtung Köln ab Hagen-West sowie in Fahrtrichtung Bremen ab Gevelsberg bis zur Unfallstelle gesperrt. Die Sperrungen dürften demnach noch bis zum Mittag anhalten. Die Sperrung der A46 zwischen Varresbeck und Wuppertal-Nord wurde hingegen wieder aufgehoben.

