Mann in Bozen vergewaltigt: Verdächtige gefasst

Ein junger Mann wird in Bozen von 2 Unbekannten ausgeraubt und vergewaltigt. Nun sind 2 Verdächtige in Haft. Bei einer Pressekonferenz in Bozen haben die Carabinieri am Dienstagmittag Details zum Vorfall bekannt gegeben.

