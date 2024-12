Leichen von 2 Babys in Kroatien in Hof vergraben

Die Kinder waren im Hof eines Hauses vergraben. Die Eltern wurden unter Verdacht der Kindesvernachlässigung mit Todesfolge festgenommen und verhört, berichteten kroatische Medien. Die Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft. Ein weiteres vierjähriges Mädchen der Familie wurde vom Jugendamt in Obhut genommen.

Die Polizei habe auf einen Hinweis auf eine mögliche Vernachlässigung der Kinder reagiert. Die überlebende Tochter soll stark unterernährt sein. Der Hinweis sei aus dem Umfeld der Familie gekommen, hieß es. Am Dienstag untersuchten die Beamten das Anwesen der Familie in der Gemeinde Ljubešćica. Der Vater soll den Ermittlern den Ort gezeigt haben, an dem die Kinder begraben wurden. Für schwere Vernachlässigung mit Todesfolge sieht das kroatische Strafgesetzbuch drei bis 15 Jahre Haft vor.

Familie lebte abgeschieden

Die Eltern, der 38-jährige Vater aus Split und die 34-jährige Mutter aus Zagreb, lebten abgeschieden und waren in der Gemeinde nicht bekannt. Laut Bekannten sollen sie Mitglieder einer Sekte sein. Keines der Kinder wurde nach der Geburt amtlich registriert. Die Behörden gehen davon aus, dass die Kinder zu Hause geboren wurden. Die Familie sei zuvor nicht von Sozialdiensten betreut worden, hieß es.

Der kroatische Innenminister Davor Božinović zeigte sich tief erschüttert. Die durchgeführten Ermittlungen hätten den Verdacht erhärtet, dass grobe Vernachlässigung in der Erziehung zum Tod zweier Kinder, vermutlich im Alter von etwa einem Jahr, geführt habe. Die Eltern sollen daraufhin die Leichen auf ihrem Grundstück vergraben haben, hieß es.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.