Kinder gefesselt und gequält: "Momfluencerin" wegen Misshandlung verurteilt

Ein Gericht im US-Bundesstaat Utah verhängte am Dienstag (Ortszeit) über die frühere Momfluencerin Ruby Franke vier aufeinanderfolgende Haftstrafen von einem bis 15 Jahren, wie der Sender ABC und andere Medien berichteten.

Wie viel Zeit Franke tatsächlich im Gefängnis verbringen wird, entscheide die für Begnadigungen zuständige Behörde in Utah, hieß es. Eine ehemalige Geschäftspartnerin wurde den Berichten zufolge zur selben Strafe verurteilt. Beide Frauen hatten demnach im vergangenen Dezember gestanden, Kindern von Franke zwischen Mai und August 2023 schwere körperliche Verletzungen zugefügt oder zugelassen zu haben, dass ein anderer Erwachsener ihnen diese zufügte.

Zwölfjähriger lief zur Nachbarin

Die beiden Frauen wurden ABC zufolge am 30. August 2023 verhaftet, nachdem Frankes zwölfjähriger Sohn, der im Haus der Geschäftspartnerin wohnte, aus dem Fenster geklettert war, zu einem Nachbarn lief und diesem erzählte, dass er misshandelt worden sei. So soll er körperlich gequält und gezwungen worden sein, in der Sommerhitze ohne Schuhe im Freien zu arbeiten und mehrere Tage lang in der prallen Sonne zu stehen. Zudem habe er tagelang kein Wasser und auch keine Nahrung bekommen. Auch eine Tochter von Franke sei unterernährt aufgefunden worden, berichtete der Sender NBC.

Vor der Urteilsverkündung verlas Franke am Dienstag unter Tränen eine Erklärung, die nahelegt, dass sie unter psychischen Problemen litt und sich etwa von Behörden und Kirchenführern bedroht fühlte. "In den vergangenen vier Jahren habe ich mich entschieden, einem Rat und einer Anleitung zu folgen, die mich in eine dunkle Wahnvorstellung geführt haben", hieß es. Sie fühle sich schuldig und übernehme die volle Verantwortung.

Anzeigen bereits vor Bekanntwerden der Vorwürfe

Franke, ihr Ehemann Kevin und ihre sechs Kinder wurden laut NBC auf Youtube bekannt, wo sie 2,3 Millionen Abonnenten für ihren inzwischen eingestellten Kanal "8 Passengers" gehabt hätten. Der strenge Erziehungsstil der Frankes habe bereits vor Bekanntwerden der Misshandlungsvorwürfe einige Zuschauer veranlasst, sie bei den Behörden anzuzeigen, so NBC.

