Italienische Journalistin Sala im Iran freigelassen

Das teilte das Kabinett der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Mittwoch mit. Sala war wegen "Verletzung der Gesetze der Islamischen Republik (Iran)" festgenommen worden. Vermutet wird, dass die Verhaftung eines Iraners am Flughafen Mailand-Malpensa die iranischen Behörden dazu veranlasst hatte, die Reporterin festzusetzen.

Sala befinde sich nun in einem Flugzeug, das sie in ihre Heimat zurückbringt, hieß es vonseiten Roms weiter. Die Maschine mit der 29-jährigen Reporterin an Bord wird demnach am Mittwochnachmittag auf dem Flughafen Rom-Ciampino eintreffen. Die Journalistin war für die italienische Tageszeitung "Il Foglio" mit einem Journalistenvisum nach Teheran gereist.

Mailänder Justiz muss über Auslieferung von Iraner entscheiden

"Diplomatische Arbeit und Teamgeist: Das ermöglicht es uns, Cecilia Sala nach Hause zu bringen", kommentierte der italienische Außenminister Antonio Tajani auf X. Der Senat in Rom reagierte mit langem Applaus auf die Nachricht der Freilassung der Journalistin. Der Vater der Journalistin, Renato Sala, dankte der italienischen Diplomatie für die "außerordentliche Arbeit" bei den Verhandlungen für die Freilassung der Reporterin.

Dem in Mailand festgenommenen Mohammad Abedini Najafabadi wird die Lieferung von Drohnenteilen vorgeworfen. Diese wurden angeblich bei einem Angriff im Jänner 2023 verwendet, bei dem drei US-Soldaten in Jordanien getötet wurden. Der Iraner mit Schweizer Pass, der die Vorwürfe bestreitet, sitzt in Mailand in Haft. Die Mailänder Justiz muss am 15. Jänner über seine Auslieferung an die USA entscheiden.

