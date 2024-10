Hunderte gehen in der Türkei gegen Frauenmorde auf die Straße

Allein an einem Protestzug in Istanbul beteiligten sich mehrere hundert Menschen, wie ein AFP-Journalist berichtete. "Erdogan Mörder! AKP Mörder!", riefen einige Demonstrantinnen in Sprechchören, die sich gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine Partei richteten.

Die türkische Regierung lasse es zu, "dass junge Mädchen getötet werden", rief die Aktivistin Günes Fadime Aksahin, die eine der Anführerinnen der Proteste ist, den Frauen zu. Viele Demonstrantinnen waren schwarz gekleidet und hielten Fotos von zwei 19-jährigen Mädchen hoch, die am Freitag vergangener Woche in Istanbul im Abstand von 30 Minuten von demselben Mann getötet worden waren. Seitdem gibt es in der Türkei jeden Tag Proteste. "Ich möchte, dass unsere Töchter nicht mehr massakriert werden", rief die Mutter Gülizar Sezer, deren Tochter im Juni in Istanbul tot aufgefunden worden war, den Demonstrantinnen zu.

Proteste gab es nach Angaben einer Frauenrechtsorganisation am Samstag auch in Ankara und Izmir. Die Proteste gegen Femizide hatten in Universitätsstädten begonnen, haben mittlerweile aber auch konservative Städte wie Sanliurfa im Südosten der Türkei erfasst, wo an diesem Wochenende ebenfalls zu Demonstrationen aufgerufen wurde.

Gewalt an Frauen ist in der Türkei weit verbreitet. Eine Frauenrechtsorganisation hat seit Jahresbeginn schon 299 Morde an Frauen und mehr als 160 "verdächtige Todesfälle" registriert, die offiziell als Suizide oder Unfälle eingestuft wurden. Die Aktivistinnen fordern die Regierung auf, Maßnahmen gegen die Gewalt an Frauen zu ergreifen. Am Mittwoch kündigte Erdogan, der die Gewaltwelle bisher auf Alkohol und die Online-Netzwerke geschoben hatte, eine Strafrechtsverschärfung an.

