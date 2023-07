Diese Woche steht in Europa der heißeste Tag bevor

Von Europa über Amerika bis nach Japan und China: Große Teile der Welt stöhnen derzeit unter einer extremen Hitzewelle. Am Wochenende wurde eine ganze Serie von Höchsttemperaturen gemessen. Im berühmten Death Valley im Bundesstaat Kalifornien gab es sogar historische 51 Grad Celsius.

In Italien erließ das Gesundheitsministerium für mehrere Städte eine Hitzewarnung der Alarmstufe Rot. In Griechenland wurde das antike Wahrzeichen Akropolis in Athen erneut geschlossen. Das Umwelt- und Energieministerium rief dazu auf, den Einsatz von privaten Autos zu reduzieren. Eine Entspannung ist nicht in Sicht: Die nächsten Tage sollen noch härter werden. Auf der beliebten italienischen Mittelmeerinsel Sardinien könnte in diesen Tagen sogar die höchste jemals in Europa gemessene Temperatur von 48,8 Grad überschritten werden.

ZIB 1: Hochsommer in Südeuropa und den USA

Kanada stellt in diesem Jahr einen traurigen Rekord auf: Den Behörden zufolge sind bereits 100.000 Quadratkilometer Wald und andere Landschaften abgebrannt – eine Fläche größer als Ungarn. "Wir sind in diesem Jahr mit Entwicklungen konfrontiert, die schlimmer sind als unsere schlimmsten Befürchtungen", sagte Yan Boulanger vom Ministerium für natürliche Ressourcen. Auch in Nordafrika, im Nahen Osten und in Asien herrscht derzeit extreme Hitze. In Marokko warnte der Wetterdienst vor akutem Wassermangel. Im ohnehin an Wasserknappheit leidenden Jordanien mussten nach Angaben der Armee mehrere Tonnen der kostbaren Ressource zum Löschen eines von der Hitze verursachten Waldbrandes eingesetzt werden.

ZIB 1: Italien-Korrespondent Alexander Hecht berichtet über die Reaktion Italiens auf eine eventuell bevorstehende Hitzewelle in Südeuropa und deren Effekt auf den Tourismus

Auch in China und Japan wurden am Wochenende 40 Grad und mehr gemessen.

Weltweit war der Juni laut dem europäischen Copernicus-Dienst bereits der wärmste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Weltorganisation für Meteorologie erklärte die erste Juliwoche ebenfalls zur bislang heißesten.

ZIB 1: Pekings Maßnahmen gegen Hitze

