Coronavirus: Rekordwerte aus Polen und Ungarn

Polen hat am Samstag mit 27.875 neuen Fällen erneut einen Rekordwert an Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Damit überstieg die Zahl der gesamten Coronavirus-Infektionen die Marke von 500.000. Das Gesundheitssystem des Landes beklagte am Samstag Versorgungsengpässe. In Polen sind bereits 20.249 Intensivbetten belegt, bei einer Kapazität von insgesamt 30.896. Von 2.357 Beatmungsgeräten sind nach Daten der Gesundheitsbehörden derzeit bereits 1.813 belegt.

In Ungarn sind unterdessen binnen 24 Stunden mit 107 so viele Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben wie noch nie. Insgesamt wurden bis Samstagmittag 2.357 Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie verzeichnet. Immer mehr Corona-Infizierte müssten im Krankenhaus behandelt werden, derzeit 5.612. 405 Patienten brauchen Beatmungsgeräte.

