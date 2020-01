Bye-bye, Brits!

Es ist den Inselmenschen in Fleisch und Blut übergegangen, sich an Haltestellen artig nacheinander entlang der Gehsteigkante aufzufädeln, nicht zu drängeln und sittsam vom Ersten bis zum Letzten den Bus zu besteigen. Das Kapitel „Diszipliniertes Anstellen in der Schlange“ hat der gelernte Österreicher leider nicht intus. Hierzulande wird weiter in Keilform mit Ellbogentechnik gedrängelt.

- London Heathrow

Wer über den größten europäischen Flughafen reist, muss nicht nur Fernweh, sondern auch viel Zeit und Geduld mitbringen. Der Stau an Pass- und Gepäckskontrollen ist im negativen Sinn legendär, der Austritt aus der EU wird alles andere denn eine Besserung bringen. Bei verpassten Anschlussflügen wird die Geduld doppelt strapaziert, wenn sich die Gestrandeten um Umbuchungen bemühen müssen.

+ Keep calm and carry on

Der Spruch „Keep calm and carry on“ (Ruhe bewahren und weitermachen“) steht auf Magneten, ziert T-Shirts, Kapperl, Poster, Taschen, Kaffeebecher, Buttons, Schlüsselanhänger, Handyhüllen, wurde mittlerweile tausendfach abgewandelt und ist eines der beliebtesten Mitbringsel von der Insel. Was wenige wissen: „Keep calm and carry on“ stand ursprünglich auf einem Propaganda-Poster, das 1939 vom britischen Informationsministerium in einer Auflage von über 2,5 Millionen Stück gedruckt worden war, um die Moral der Bevölkerung im Falle eines schweren Militärschlags zu stärken. Da das Poster nie veröffentlicht wurde, war es bis zu seiner Wiederentdeckung im Jahr 2000 relativ unbekannt.

- Das Pfund

Seit wir den Euro haben, liegt uns das Britische Pfund schwer im Magen. Die älteste Währung der Welt, die immer noch in Gebrauch ist, zwang zum Umrechnen, was angesichts ihres wankelmütigen Werts ein ständiges Auf und Ab bedeutete.

+ Das Wort Brexit

Das sogenannte Kofferwort, eine Symbiose aus British und Exit, tauchte erstmals im Jahr 2012 auf. Ähnlich geschmeidig ging davor nur der Kunstbegriff Grexit über die Zunge, wobei der Austritt Griechenlands nur hypothetisch verhandelt wurde. Ein würdiger Nachfolger für Brexit ist nicht in Sicht. Ein „Iexit“ (Italien) holperte, für Spanien hieße es wohl „Spexit“, obwohl ein „Sexit“ mehr Sex hätte. Und bei „Pexit“ bliebe offen, ob sich Portugal oder Polen verabschieden wollten.

"Brexiten", also zu sagen, dass man geht, während man dann eben doch nicht geht - analog zum "Brexit" - wurde zum Jugendwort des Jahres gekürt. Bild: (APA/AFP/PAUL ELLIS)

- Linksverkehr

Auch in Österreich wurde einst auf der – aus heutiger Sicht – falschen Seite gefahren. Seit 1938 sind wir wieder rechts unterwegs, was trotz des markanten Datums nicht politisch, sondern rein verkehrstechnisch zu verstehen ist. Schließlich sitzt der Rechtsfahrer im Auto links. Natürlich bringt man es nach ersten Irritationen in Kreisverkehren und an Kreuzungen auf die Reihe, die linke Fahrbahnhälfte zu frequentieren. Allein, es hapert beim Einsteigen, da steht unsereiner jeden Urlaubstag aufs Neue beim Einsteigen als Fahrer vor der Beifahrertür. Sh...t!

+ B&B

Sie haben mittlerweile auf der ganzen Welt ihre Nachahmer gefunden, kleine Privatunterkünfte namens Bed & Breakfast. Aber nirgendwo sind sie heimeliger als auf der Insel.

- Fish & Chips

Es mag sich dabei um das heimliche englische Nationalgericht handeln … dass sich Menschen um den unter fettiger Panier versteckten weißfleischigen Fisch gepaart mit frittierten, grobgeschnitzten, mit Malzessig beträufelten Erdäpfeln reißen, dürfte mehr mit Hunger als mit Genuss zu tun haben. Das lässt sich geschichtlich belegen, schrieb doch die Fischfrittiervereinigung nach dem Ersten Weltkrieg: „Wir standen zwischen der Regierung und ärgster Unzufriedenheit … und mehr als jedes andere Gewerbe in diesem Land zwischen den Ärmsten der Armen und Hungersnot und Revolte.“

+ Schottischer Whisky

Gut Ding braucht Weile, weshalb es zwingend vorgeschrieben ist, dass Scotch mindestens drei Jahre in Eichenfässern zu lagern hat, um Scotch zu sein. Mit einem Tropfen Wasser benetzt, gibt ein Single Malt Geschmacksstoffe frei, die den Trinker zur imaginären Reise durch die Low- und Highlands oder die Regionen Speyside und Islay mitnehmen. Ein Prost auf die Schotten für ihren Widerstandsgeist!

- Britischer Exzeptionalismus

Kein anderes EU-Land hat so viele Extrawürste verlangt und bekommen wie die Briten: Seit 1984 zahlt Großbritannien weniger in die EU-Kasse, als es müsste, hat sich eine Regelung zur Nichtbeteiligung am Schengen-Raum ausgehandelt, den Euro nicht eingeführt und auch keine Schuldenbremse, weil es gegen den Fiskalpakt ein Veto einlegte. Großbritannien mag zwar formal zur EU gehören, hat aber schon immer sein eigenes Ding gemacht, weshalb viele ätzen: Die Briten seien nie wirklich bei der EU gewesen. Also: Wen wundert deshalb ein Brexit? Adieu, Rosinenpicker!

+ Leicht bekleidete Mädchen

Kurze Röcke, zarte Strümpfe, Stilettos, luftige Bluserl mit Spaghettiträgern, und sonst nichts – und das auf offener Straße bei Temperaturen nahe am Gefrierpunkt. Die leicht bekleideten Mädchen auf winterlicher Pub- und Club-Tour lässt die Kälte kalt. Der naheliegende Vorteil: Wer keinen warmen Mantel trägt, kann ihn im Samstagnachtfieber auch nirgends vergessen.

+ Der englische Rasen

Er ist eine Augenweide: sattes, dichtes, saftiges Grün, hingebungsvoll gepflegt, perfekt geschnitten, so samtig in der Anmutung, dass man sich am liebsten darauf betten möchte (wenn da nicht der Weckguss durch den Sprinkler wäre). Da kein Löwenzahn, dort kein Klee, nichts los mit Moos, keine stechende Distel. Der Lichtblick im Garten hat nur eine Schattenseite (abgesehen davon, dass Insekten nicht auf ihn fliegen): In ihm steckt viel Arbeit.

+ Jamie Oliver

Ausgerechnet ein Engländer hat uns die leichte, schnelle und gesunde Küche schmackhaft und das Kochen insgesamt hip gemacht. Dafür gebührt dem 43-jährigen Sonnyboy und brillanten Selbstvermarkter (er soll knapp 30 unterschiedliche TV-Formate mit sich selbst in der Hauptrolle realisiert haben) Anerkennung.

Jamie Oliver Bild: epa

+ God save the Queen

"Happy and glorious, long to reign over us; God save the Queen". Wer die britische Nationalhymne hört, ist ergriffen, ob er will oder nicht, ob im Fußballstadion oder gesungen von den Sex Pistols. Ein staatstragender Ohrwurm at its best.

Queen Elizabeth II erhielt Applaus für ihren ersten Instagram-Post Bild: SIMON DAWSON (POOL)

- Illuminierte Rothäute

Auf den Balearen, an türkischen und griechischen Gestaden erfüllen sie das Klischee: abgefüllte, torkelnde Briten, hirn- wie hautverbrannt.