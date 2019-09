Beim Heiratsantrag ertrunken

Bei dem Tauchgang vor den Augen der Partnerin in dem Unterwasserhotelzimmer hielt der Mann einen eingeschweißten Zettel mit den Worten "Willst du mich heiraten?" an die Scheibe und zog, wie in einem auf Facebook von der Frau veröffentlichten Video zu sehen ist, eine Schachtel mit einem Verlobungsring aus seinen Badeshorts. "Ich kann nicht lange genug die Luft anhalten, um dir zu sagen, was ich alles an dir liebe", stand auf seinem Schild.

Offenbar war der Tauchgang, zu dem er vermutlich ohne Druckluft aufgebrochen war, aber anspruchsvoller als gedacht. Bei der Aktion kam der Mann nicht mehr lebend zurück an die Oberfläche. Die Behörden untersuchen nun die genaue Todesursache.

Die Partnerin ist zutiefst bestürzt und schrie ihre Trauer auf Facebook heraus: "Du hast nie meine Antwort gehört: ,Ja! Ja! Eine Million Mal, ja, ich werde dich heiraten!‘", schrieb sie.