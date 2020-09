"Österreicher leben im Wald": Das Netz lacht über Trump-Sager

Die Wiener Linien warnen auf Twitter vor den gefährlichen Bäumen in der Waldstadt Wien:

Vor allem in der U-Bahn ist in Österreich höchste Vorsicht geboten:

Auch die ÖBB sind auf den Zug aufgesprungen:

Das Satire-Portal "Die Tagespresse" hat den Trump-Sager ebenfalls aufgegriffen: In der "österreichischen Hauptstadt" Waldviertel habe Bundeskanzler Kurz in seinem Baumhaus den amerikanischen Botschafter empfangen, heißt es in dem satirischem Beitrag.

US-Präsident Donald Trump hat - wie berichtet - in einem Telefongespräch mit dem Sender Fox News hat er erklärt, dass es in Europa nicht solche Waldbrände wie in Kalifornien gebe. "In Europa haben sie 'Wald-Städte'. Schauen Sie auf Länder wie Österreich, schauen Sie auf so viele Länder, sie leben im Wald, diese werden als 'Wald-Städte' angesehen, so viele gibt es." Das Interview zum Nachsehen:

Tatsächlich: In Österreich werden sogar Stadien bewaldet. Im vergangenen Herbst diente das Klagenfurter Wörthersee-Stadion als Ausstellungsort. Die Kunstinstallation "For Forest" hat damals sogar US-Schauspieler Leonardo DiCaprio beworben. Vielleicht hat auch Trump diese Bilder gesehen und sich danach seine eigene Meinung über das Leben in Österreich gebildet? Wer weiß...

Trumps Motto "America First" hat bereits Konkurrenz bekommen:

"Austria Förster" oder doch Maurer?

