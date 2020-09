Trump und Österreichs Waldstädte

In Europa gebe es viel mehr Wald und trotzdem weniger verehrende Brände, sagt Trump. Und nennt als Beispiel Österreich, dort gebe es „forest cities“ (zu deutsch: Waldstädte), die Menschen würden im Wald leben. Außerdem gebe es „explosivere Bäume“, die leichter Feuer fangen würden, als jene in den USA. Laut Trump ist der Grund, warum es trotzdem nicht öfter brennt, die „Verdünnung des Treibstoffes“, da trockene Blätter entfernt würden. Denn, so der US-Präsident, wenn Laub länger als 18 Monate auf der Erde liegt, werde es explosiv. Die Moderatoren scheinen von der These etwas überrascht.

Auf Twitter wurde das Wort „Bäume“ in Österreich binnen kürzester Zeit zum Trend, viele User machen sich über die These des Präsidenten lustig: „Waldbach, Walding, Waldneukirchen.. was sag ich, ein ganzes Waldviertel“ ist da etwa zu lesen.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.