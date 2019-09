Nach "For Forest"-Posting: Landeshauptmann Kaiser lädt Leonardo DiCaprio nach Kärnten ein

Das am Sonntag eröffnete Projekt, bei dem fast 200 Bäume ins Klagenfurter Wörthersee-Stadion gestellt wurden, wurde vor allem in den sozialen Medien und auch seitens der FPÖ scharf kritisiert. Wir haben berichtet. Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio hingegen scheint vom Stadionwald begeistert zu sein. Der Schauspieler, der sich schon seit Jahren für den Umweltschutz und gegen die globale Erwärmung einsetzt, teilte ein Foto der Kunstinstallation mit seinen rund 35 Millionen Followern auf Instagram und betonte die Wichtigkeit, "ein Bewusstsein für den Klimawandel zu schaffen".

Innerhalb einer Stunde sammelte das Posting über 200.000 Likes. Auch Reaktionen aus Kärnten ließen nicht lange auf sich warten: Landeshauptmann Peter Kaiser freute sich auf Twitter über den prominenten Fan und lud DiCaprio ein, sich den Stadionwald persönlich anzuschauen.

1/2 Dear Mr. @LeoDiCaprio I am glad that you became aware of the art project "#forforest". We would be glad if you could take a look at the project in person, here in Carinthia. In a time when the Amazonas-rainforest, the green lung of our Earth, is burning, pic.twitter.com/5abzSeGDdU