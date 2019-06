Trend und Tabubruch: Weiße Socken und Badeschlapfen

Letztere trage man höchstens im Schwimmbad oder nach dem Sport beim Duschen, hieß es. Aber manchmal ist es gerade das Aufbegehren gegen vermeintlich eindeutige Regeln, die massenwirksam zum Trend werden.

Jedenfalls sind Badeschlapfen in den vergangenen Jahren erst vom Trash zum Luxustrend erhoben worden (Balenciaga, Gucci, Vetements, Off-White), um nun wieder zurück im Mainstream zu landen. Auf den Straßen etwa in Berlin sieht man viele junge Männer, die zu kurzer Hose weiße Sportsocken und Schlapfen von Lacoste, Nike oder eben Adidas tragen.

"Der Look lebt ein bisschen von der Ironie und dem Spiel mit dem Betrachter", schrieb das deutsche "GQ"-Magazin schon vergangenes Jahr. Bereits vor zwei Jahren feierte der Look einen ironischen Hype in Frankreich, weil der Rapper Alrima mit "Claquettes Chaussettes" über Sandalen und Socken einen Hit hatte.

