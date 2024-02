Photoshop-Panne: Heidi Klum fehlt auf "GNTM"-Plakat ein Körperteil

Am 15. Februar geht sie wieder los - die jährliche Donnerstagsabend-Show rund um die "Model-Mama" Heidi Klum (50) und kämpferische Nachwuchsmodels, die sich Aufgaben stellen, die man sich in den wildesten Phantasien nicht hätte selbst ausdenken können. Um letztendlich übrig zu bleiben und "das Foto" zu bekommen.

Bekannt wurde bereits vorab, dass diesmal keine "Best-Ager"-Models, also Models über dem Durchschnittsalter, in der Staffel vorkommen, dafür aber Teilnehmer jeden Geschlechts.

Klum liegt auf allerlei Models

Zwei Plakate wurden veröffentlicht. Eines mit leicht bekleideten Frauen, die, mit einer strahlenden Heidi Klum in der Mitte, ein Knäuel aus Haut und Jeans bilden - und eines mit leicht bekleideten Männern in der selben Pose. Was bei genauerer Betrachtung auffällt: Am Bild mit den Männern fehlt bei Klum der fünfte Finger. Ein klassischer Photoshop-Fail.

Dass dieser Fauxpas offenbar dem Star-Fotografen und „Germany’s Next Topmodel“-Urgestein Rankin, der die Bilder fotografiert hat, passiert ist, das findet man im Internet peinlich.

