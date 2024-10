Lena Hoschek ist pleite – wie es jetzt mit dem steirischen Modelabel weitergeht

Erst vor wenigen Wochen präsentierte Lena Hoschek ihre neue von Schottland und den Highlands inspirierte Tradition-Kollektion, gestern musste die steirische Designerin Insolvenz anmelden. Das Unternehmen habe am Dienstag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt, gab eine Sprecherin bekannt. Eine Fortführung des Betriebes, für den 60 Beschäftigte tätig sind, ist geplant.

Drastisch veränderte Rahmenbedingungen wie die Corona-Pandemie, anhaltende Lieferschwierigkeiten und -verzögerungen hätten den Schritt des österreichischen Traditionsunternehmens Lena Hoschek GmbH zum Handelsgericht Wien notwendig gemacht.

"Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, doch angesichts der aktuellen Herausforderungen sind wir an einen Punkt gelangt, an dem ich als verantwortungsvolle Unternehmerin ein Sanierungsverfahren beantragen muss", teilte die 43-Jährige gebürtige Grazerin via Aussendung mit. "In erster Linie geht es darum, die Zukunft und vor allem die Arbeitsplätze zu sichern."

Königin Maxima der Niederlande hat einen Bänderrock von ihr. Bild: APA/Lex van Lieshout

Königin Maxima ist ihr Fan

Lena Hoschek ist eine der bekanntesten Modemacherinnen des Landes und auch international gefragt. Prominente wie Schauspielerin Sarah Jessica Parker oder die niederländische Königin Maxima tragen ihre Modelle. Für Mode hat sich Hoschek schon als Kind interessiert: Mit 13 Jahren nähte sie mit ihrer Oma ihr erstes Dirndl, mit 24 gründete ihr eigenes Modelabel. Berühmt wurde sie vor allem für ihre hochwertigen – und hochpreisigen – Trachtenkleider und den von ihr "erfundenen" Bänderrock. Neben den Prêt-à-porter-Kollektionen entwirft die zweifache Mutter seit 2018 auch Kindermode unter dem Namen "Bunny Bogart". Für Hoschek sind gutes Handwerk und Nachhaltigkeit wichtig, ihre Kleidung wird in Europa produziert.

Ihre Mode zeichnet sich durch hochwertige Handwerkskunst aus. Bild: Lena Hoschek

Ziel sei es nun, die bisherigen Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten, um das Unternehmen "wieder auf Wachstumskurs zu bringen und gestärkt aus diesem Prozess hervorzugehen", betonte Hoschek.

Ein zentraler Bestandteil des Sanierungsplans sei die uneingeschränkte Fortführung des Geschäftsbetriebs. Bis zum Jahr 2023 habe ihr Unternehmen ein kontinuierliches Umsatzwachstum verzeichnet.

